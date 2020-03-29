إجراءات عاجلة من البنك المركزي بعد تزاحم صرف المرتبات.. والأهلي يضع حدا أقصى للسحب والإيداع من ماكينات ATM

كتب: ضياء السقا

قرر هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى في اليوم من ماكينات الصراف الآلي، في محاولة للحد من التزاحم الشديد على الماكينات لصرف المرتبات.

وقال عكاشة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه وردت شكاوي من كبار السن والموظفين فى الدولة والشركات خلال فترة تلقى المرتبات، وما سيتبعها خلال الأسبوع الحالى من صرف معاشات يترتب عليها نزول أعداد كبيرة من منازلها والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، وبالتالى وضع حد أقصى بواقع 5000 جنيه فى اليوم يسمح لكل عميل أن ينفذ السحب فى عملية سحب واحدة ليتمكن من بعده بتنفيذ معاملة وبالتالى سرعة حركة العملاء بدلا من الوقوف أمام آلات الصراف الآلى لتنفيذ عمليات سحب متتالية تستنفذ وقت عملاء آخرين خاصة أنه سيكون من بينهم ومن هو منتظر معاشه الشهرى أو راتبه خلال هذه الفترة من الشهر.

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من ناحية أخرى، قرر البنك المركزى، يشكل مؤقت، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)،

كما قرر البنك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.

يأتي ذلك بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات.