شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تكشف عن إقفال طرح برنامج صكوك شهر مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة المالية في السعودية عن انتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 15,568 مليار ريال سعودي، مشيرا إلى أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، حيث تبلغ الأولى170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.

وأوضحت أن الشريحة الثانية تبلغ 504 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,346 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030، مبينا أن الشريحة الثالثة تبلغ 14,894 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,894 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2050.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي من الصكوك بالريال لشهر يناير 2020 بحجم بلغ إجمالي 6.720 مليار ريال.