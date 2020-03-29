شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلزم «جنرال موتورز» بإنتاج أجهزة تنفس بقانون الإنتاج الدفاعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي ليطلب من شركة جنرال موتورز، إنتاج مزيد من أجهزة التنفس الصناعي للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقال البيت الأبيض في بيان، إن المفاوضات مع جنرال موتورز بشأن قدرتها على إنتاج أجهزة تنفس، مبشرة، لكن المعركة ضد الفيروس عاجلة للغاية ولا تسمح بمحادثات ثنائية طويلة.

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