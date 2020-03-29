4 نصائح لكتابة سيرة ذاتية متميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد تمتلك الخبرة والإنجازات الأكبر في العالم، ولكن في حال لم تتمكن من التسويق لنجاحاتك بفعالية، ستجد صعوبة في إقناع الآخرين بأنك تستحق الوظيفة أو المنصب.من الواضح أن أي سيرة ذاتية أو مادة ترفقها مع طلب الوظيفة، يجب أن تقرأها وتراجعها مرات كافية لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ولكن معرفة ما يمكن شطبه من سيرتك الذاتية قد يكون أمراً سهلاً، لكن الأمر الأكثر صعوبة هو معرفة نوع المعلومات أو الأوصاف التي يجب إدراجها في السيرة الذاتية.وتتلقى شركة «جوجل» في بعض الأحيان 50 ألف طلب عمل أسبوعياً، لذلك إذا كنت بحاجة إلى نصائح حول السيرة الذاتية، سيكون من الجيد الاستماع إلى ما يقوله مديرو التوظيف في «جوجل». وعندما يتعلق الأمر بالسير الذاتية، فقد مر عليهم بالتأكيد ما هو جيد وما هو سيئ. إليك في هذا السياق مجموعة من النصائح المتعلقة بكتابة السيرة الذاتية:



التركيز على التأثير:



إن الإنجازات مثيرة للإعجاب، ولكن ما يجعل أصحاب العمل المحتملين ينتبهون إليها هو نوع التأثير الذي تركته في هذا الإنجاز على مؤسستك وعملائها. هل أسفر عملك عن تحسين المبيعات؟ وهل يمكن القول بثقة إن المبادرات التي قدتها ساهمت في زيادة عدد العملاء؟



البيانات والأمثلة:



ليس عليك فقط تسليط الضوء على إنجازاتك وتأثيرها، ولكنك تحتاج إلى بيانات وأمثلة محددة عن هذه الإنجازات أيضاً. استخدم الأرقام، فهي أمثلة قابلة للقياس عن النجاح، لكي يعرف مديرو التوظيف أنك الشخص المناسب للوظيفة.

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حافظ على شكل متسق:



يجب أن تكون سيرتك الذاتية واضحة ومرتبة. استخدم الحبر الأسود للكتابة على ورق أبيض واترك مسافة قدرها سنتميتر واحد بين كل فقرة، وتأكد من اتساق جميع الأسطر وحجم الخط، وحاول أن تكون سيرتك مختصرة وركز على المعلومات المهمة بشكل ملخص.



حدد متطلبات الوظيفة:



إذا كنت تبحث بيأس عن عمل، قد تعتقد أنه من الجيد إرسال نفس السيرة الذاتية إلى 50 جهة عمل مختلفة. ولكن إذا كنت ترغب بالفعل في التقدم إلى جولة المقابلة، فأنت بحاجة إلى قراءة الوصف الوظيفي للشركة، وتخصيص سيرتك الذاتية على وجه التحديد لواجبات ومتطلبات تلك الوظيفة.