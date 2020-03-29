شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليون.. مخزونات الدقيق بالسوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المؤسسة العامة للحبوب في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أن «مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة والجاهزة للضخ بالسوق تبلغ (1.8) مليون كيس زنة 45 كجم، بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي كافة». وذكرت المؤسسة، أمس، أنه بدأ تفريغ باخرتين تحملان كمية (123) ألف طن قمح ذات المنشأ الأوروبي بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وأوضحت المؤسسة أنه تم استقبال «MV. GLORY TRADER» وهي إحدى بواخر القمح والتي تحمل كمية 66 ألف طن قمح، وذلك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وقبل أيام، كشفت المؤسسة عن المخزونات الموجودة من الدقيق معلنة أنها تكفي الاحتياجات المحلية في المملكة.

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