15 ملياراً نمو أصول البنوك في الإمارات خلال فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة

0.5 % من 3080.3 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 3095.3 مليار درهم عند نهاية شهر فبراير 2020. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% من 1736.9 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 1745.5 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020. وخلال شهر فبراير 2020، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 1.8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بمقدار 3.6 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض بمقدار 1.8 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وقال البنك المركزي إن البنوك في الدولة تستند إلى قاعدة رأس مال قوية، وقد ارتفعت بنسبة 0.3% خلال الشهر الأول والثاني من 2020

(بزيادة مقدارها 1.3 مليار درهم) ووصلت إلى 394.6 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، بسيولة عالية، وحسب مؤشر المؤهلة فقد ارتفع هذا المؤشر خلال فبراير الماضي إلى 18% مقارنه مع 17.9% نهاية يناير الماضي، فيما بلغ مؤشر القروض إلى الأموال المستقرة مع نهاية فبراير الماضي قوية 81%، وهي مؤشرات قوية على توفر السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة.

وأعلن المصرف المركزي أمس السبت أن عرض النقد (ن1) انخفض بنسبة 2% من 540.4 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 529.4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020. وانخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.04% من 1426.8 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 1426.3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020. وارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.2% من 1689.7 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2020 إلى 1693.7 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2020.

وعزا البنك المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 12.7 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من ارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، في حين انخفض عرض النقد (ن2) نتيجة لانخفاض عرض النقد (ن1) على الرغم من ارتفاع بمقدار 10.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى زيادة في الودائع الحكومية بمقدار 4.5 مليار درهم على الرغم من انخفاض عرض النقد (ن1) و(ن2).