لمواجهة أزمة ’’كورونا‘‘.. قرار عاجل من وزيرة التجارة بشأن البقوليات

كتب: ضياء السقا

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر، اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وبحسب بيان للوزراة، يأتى هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، تدرس وزيرة التجارة والصناعة، طلبات المجلس التصديرى الصناعات الغذائية بالتعرف على أهم الدول التى تصدر إليها الدول الأوروبية صناعات غذائية وخاصة دول إيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، وذلك من خلال جمع معلومات من قطاع التمثيل التجارى لهذه الدول الثلاثة، حيث توقفت معظم الصادرات الأوروبية من الصناعات الغذائية إلى هذه الدول بعد توقف مصانعها وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والتى احتلت الصدارة ضمن الدول الأكثر وباء بالفيروس.

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وكلفت نيفين جامع فى خطوات سريعة الملحقين التجاريين فى الدول الثلاثة جمع معلومات عن صادرات هذه الدول فى مجال الصناعات الغذائية الدول الأخرى لكى تستطيع مصر أن تحل محلها فى فترة الأزمة وتتعاقد على توريد منتجات غذائية مصرية، مما يساهم فى الدفع بالصادرات المصرية للخارج ومنع تعرض الشركات لخسائر من فائض الإنتاج، خاصة بعد توقف الأسواق الأوروبية.

وقالت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن الحكومة ممثلة فى وزيرة التجارة والصناعة استجابة سريعا لمطالب المصدرين وكلفت بجمع معلومات عن الأسواق الأخرى التى تصدر لها الدول الأوروبية وتوقفت عن التصدير حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف مصانعها ، وكلفت سريعا الممثلين التجاريين بجمع المعلومات فى سبيل دعم شركات الصناعات الغذائية وعدم تضررها من وقف التصدير .

وأضافت نصر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات الغذائية التى يتم تصديرها من مصر إلى الدول الأوروبية وخاصة الدول الثلاثة المشار إليها، حيث تعتبر أوروبا من الأسواق الواعدة بالنسبة المنتجات المصرية ومن أبرزها الشيكولاته والحلويات المصنعة من القمح وغيرها، لافتة إلى أن المجلس لديه قائمة بأهم السلع ذات الفائض فى الإنتاج ومن الممكن تصديرها الدول الأخرى بديلا عن أوروبا خلال فترة الأزمة.