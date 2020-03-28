شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة لعب الأطفال: صناعة فانوس رمضان تواجه تحدى "حظر كورونا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتبدأ شعائر شهر رمضان المعظم وتبدأ جميع الأسر المصرية فى الاحتفال بشهر رمضان الكريم من خلال عدد من العادات التى تدخل البهجة فى الاحتفال بقدومه ، ومن أبرزها شراء فوانيس رمضان سواء للأطفال أو استخدامها للزينة فى المنازل أو الشوارع أو المحال التجارية ، ولكن هل يقضى فيروس كورونا على صناعة فانوس رمضان ورواجه فى الأسواق .

قال بركات صفا ، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية ، أن صناعة الفانوس ستتأثر بقرار الحظر حتى 15 شعبان من الشهر الجارى ، حيث عادة ما تبدأ صناعته خلال الفترة الحالية ، إلا أن فك حظر التجوال فى النصف الثانى من شهر شعبان نأمل أن تستكمل المصانع والورش باقى الكميات المقرره لفانوس رمضان ، لافتا إلى أن هناك عدد من المصنعين انتهوا من تصنيع جزء منه والباقى فى استكمال كمياته .

وأضاف صفا ، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" ، أن إجمالى الانتاج السنوى من الفانوس يبلغ 4 مليون قطعة ، مقسمة بين المصانع والورش الصغيرة ، فهناك ما يقرب من 10 مصانع كبيرة تنتج 2 مليون قطعة ، وتنتج ما يقرب من 1000 ورشة فى السوق المحلى 2 مليون قطعة أخرى ، كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الحدادة والأقمشة صناعة الفانوس إلى جانب المصانع والورش .

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وأشار إلى أن استمرار أزمة كورونا ستضرب سوق بيع الفانوس خاصة وأن البيع يتم من خلال الشوادر التى يقيمها التجار فى المناطق والميادين الشعبية على مستوى كافة المحافظات وخاصة القاهرة، والتى تمنعها الحكومة حاليا تخوفا من الإزدحام والتكدس وانتشار الفيروس ، موضحا أن توقف الأسواق عن البيع سيؤدى إلى خسائر كبيرة فى المصانع والورش، مطالبا بضرورة تدخل وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لضخ قروض ميسرة للمصانع الخاصة بفانوس رمضان لمنع تضررها .





وأوضح أن أسعار فانوس رمضان تختلف حسب نوعه وحجمه، ومنها:

1 فوانيس بلاستيك تغنى وتنور تبدأ من الحجم الصغير يشبه الميدالية بسعر 3 جنيهات ويصل حتى 50 جنيها .

2 الفانوس الخشب ويبدأ من 1.5 جنيه الحجم الصغير الميدالية ويصل سعر الحجم الكبير إلى 200 و 250 جنيه.

3 الفانوس الخيامة عبارة عن سلك مكسو بالقماش ويتراوح من 25 إلى 150 جنيه حسب الحجم.

4 الفانوس الخرز ويبدأ من 50 إلى 400 جنيه للواحد على حسب كميات الخرز الموجودة به .

وأوضح نائب رئيس شعبة لعبة الأطفال، أن الجانب الإيجابى فى أزمة كورونا هو الاعتماد على الصناعة المحلية فى فوانيس رمضان بعد توقف الاستيراد من الخارج بسبب غلق المصانع الصينية بعد انتشار كورونا .