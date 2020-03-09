شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الرقمية تخسر 26 مليار دولار بسبب خسائر النفط وأسواق الأسهم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية اليوم الاثنين بمقدار 26.43 مليار دولار متأثرة الخسائر الحادة التى تكبدتها أسعار النفط وزيادة عمليات البيع فى أسواق الأسهم عالميًا.

وذكرت شبكة (سى إن بى سي) الأمريكية، أن عملة البيتكوين - أكبر عملة رقمية من حيث القيمة - هبطت بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم.

يُذكر أن أسعار النفط العالمية قد انخفضت بنسبة بلغت 31% مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991؛ نتيجة انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمى على النفط الناجم عن تفشى فيروس (كورونا) المستجد وتداعياته السلبية على اقتصاد الصين التى تعد أكبر مستورد للخام.

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وعانت العقود الأجلة لمزيج برنت من ثانى أسوأ أداء لها على الإطلاق مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجلت عقود شهر مايو تراجعًا بنحو 30% ليصل إلى 31.02 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكى تسليم شهر أبريل بنسبة 34% ليصل إلى 27.34 دولار للبرميل، ما استدعى تعليق التداولات لبضع دقائق بسبب مخاوف من حجم الخسائر المسجلة.

وشهدت تعاملات اليوم عمليات بيع موسعة من قبل المستثمرين بعد الصدمة الناجمة عن فشل (أوبك +) فى التوصل إلى قرار بشأن تعميق خفض الإنتاج بسبب معارضة روسيا، التى اعتبرت إنه من السابق لأوانه تقييم مخاطر (كورونا) على معدلات الطلب العالمية، ما دفع مؤسسات دولية مثل "جولدمان ساكس" إلى التحذير بشأن تهاوى أسعار المعدن الأسود إلى ما دون مستوى 20 دولار للبرميل.

وفى الوقت ذاته، انخفضت أسواق الأسهم فى اليابان وهونج كونج بشكل حاد، فى حين تتجه أسواق الأسهم الأمريكية إلى تسجيل انخفاض حاد فى بداية تداولات اليوم الاثنين.

وبالرُغم من الخسائر التى سجلتها عملة "بيتكوين" اليوم، فقد ارتفعت العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة بنسبة 9% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.