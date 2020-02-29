شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالمنيا: 650 ألف جنيه وصلات للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الشركة نجحت خلال شهر فبراير الجارى من تنفيذ عدد 284 وصلة مياه للأسر الأشد احتياجا بمركز سمالوط بالمنيا.

وأضاف الشهاوى، أن هذه التوصيلات تمت فى إطار البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وإدارة المشاركة المجتمعية حيث تم تنفيذها بقرى بنى غنى والعزيمة واسطال وشوشة بإجمالى إلى 654 ألف جنيها.

وتابع، أنه جارى تنفيذ خط مياه قطر ٤بوصة لمسافة1000متر بالتعاون مع جمعية الخير للتنمية الشاملة برئاسة النائبة هانم ابو الوفا لقرية نجع جفال بسمالوط ليخدم أكثر من 100 أسرة من الأسر الأشد احتياجا.

Advertisements

وأكد، الشهاوى، أنه كلف القطاع المالى والتجارى بالشركة بتسهيل إجراءات التوصيل للأسر الأشد احتياجا وسرعة إنجاز التوصيلات عن طريق قطاعى المياه والصرف بالشركة وان الشركة على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل المحافظة.

وكان المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قد أكد بأن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، بالتعاون مع القطاع المالى والتجارى، نجحت فى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية "نادى إينرويل النيل" لمد وصلات المياه والصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بعددٍ من قرى المحافظة.

وأضاف المهندس ياسر الشهاوى: سيتم مد عدد 40 وصلة مياه بقيمة 83 ألف جنيه، بالإضافة إلى 40 وصلة صرف صحى بإجمالى 92 ألف جنيه، وذلك تحت إشراف قطاعى المياه والصرف الصحى بالشركة، وسيتم توزيع هذه الوصلات على الأسر الأشد احتياجاً بقرى (بنى أحمد الشرقية – بنى أحمد الغربية – صفط الخمار)، وعدد من القرى داخل المحافظة مجاناً.

وأكد أن الشركة تسعى للتعاون مع جميع الجهات المانحة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجاً داخل المحافظة، وذلك من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.