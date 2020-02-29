«فورد ترانزيت» المفضلة لمزودي خدمات الإسعاف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تكتسب سيارة فورد ترانزيت ثقة متزايدة بين مزودي خدمات الإسعاف في منطقة الشرق الأوسط، بفضل قدرتها على توفير أعلى معايير الأمان والكفاءة لعملياتهم التشغيلية.

فقد شهدت مبيعات المركبات التجارية في دول التعاون ارتفاعاً 61% على أساس سنوي خلال 2019، مدفوعة بالطلب المتزايد على شاحنات فورد مثل رينجر، وF-150، وسوبر ديوتي.

وتزامناً مع هذا الارتفاع، سجلت مبيعات فورد ترانزيت نمواً بنسبة 48% في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019. وينسجم ذلك مع النجاح الذي حققته ترانزيت في الولايات المتحدة بتصدرها قائمة أكثر مركبات الفان التجارية مبيعاً في الولايات المتحدة لعام 2019، وتحقيقها أفضل أداء في المبيعات منذ إطلاقها عام 2014. وحافظت فورد على صدارة مبيعات شاحنات الفان التجارية في أمريكا منذ 41 سنة متتالية.

وتقوم شركة «نافكو» إحدى شركات تعديل السيارات المعتمدة والموثوقة من فورد والتي تتخذ من دبي مقراً لها بتصميم وتصدير أكثر من 3000 سيارة إسعاف سنوياً إلى أكثر من 100 سوق حول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.