شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ عام 2008 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة بشكل حاد لكنها قلصت هذه الخسائر في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول"، لكن "وول ستريت" لم تستطع محو خسائر هذا الأسبوع التي تعد الأكبر منذ الأزمة المالية العالممية عام 2008.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفع تقييمها لفيروس كورونا إلى درجة "خطير جدا" بسبب وتيرة التفشي السريعة للمرض في نحو خمسين دولة على الأقل.



وكشفت المنظمة بأنه لو لم يتم احتواء "كورونا، فسوف يطال كل دولة على مستوى العالم مشيرة إلى أن عدد الإصابات تخطى 82 ألفاً.



ومن جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن البنك المركزي يراقب عن كثب كافة التطورات بشأن "كورونا"، وسوف يتخذ القرارات المناسبة وقت الضرورة لدعم الاقتصاد الأمريكي ودرء مخاطر الفيروس.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاض الإنفاق الشخصي للمستهلكين تزامنا مع ارتفاع معدل الدخل خلال يناير/كانون الثاني.

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وفي سوق الخام، هبط "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 4.9% وأغلق عند 44.76 دولار للبرميل، وتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 16% هي الأكبر منذ عام 2008، فيما سجل خسائر شهرية بنسبة 13%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 47.03 دولار وأقل سعر عند 43.08 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 3.2% مغلقاً عند 50.52 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 13.6% هي الأكبر منذ يونيو/حزيران 2016، كما سجل خسائر شهرية بنسبة 13%، وبلغ أعلى سعر عند 51.5 دولار وأقل سعر عند 50.05 دولار.



وفي ختام آخر جلسات فبراير/شباط، هبط "داو جونز" بنسبة 1.3% (ما يعادل 357 نقطة) إلى 25409 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 12.4% هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، وسجل خسائر شهرية بنسبة 10%، وبلغ أعلى مستوى عند 25494 نقطة، وأقل مستوى عند 24681 نقطة.



واستقر "ناسداك" عند 8567 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 10.5% وخسائر شهرية بنسبة 6.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 8591 نقطة وأقل مستوى عند 8264 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 2954 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 11.5% وخسائر شهرية بنسبة 8.4%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 2959 نقطة وأقل مستوى عند 2855 نقطة.