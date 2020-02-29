شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط 4.4% وسط تحذيرات بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات الجمعة متأثرا بمخاوف المستثمرين ومديري الشركة بشأن تأثير فيروس "كورونا" على صناعة السفر جوا وعلى طلب شركات الطيران.



وتتأثر صناعة السفر والطيران عالمياً بشكل سلبي كبير نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في عشرات الدول وتقييد سفر المواطنين خوفا من الإصابة.



ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة "بوينج" مع وقف تحليق طائرات "737 ماكس" منذ حادثي سقوط طائرتين من هذا الطرازز في أقل من ستة أشهر مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً.

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ولا تزال "بوينج" تكتشف المزيد من مواطن الخلل الفني في طائرات "737 ماكس" مما ينذر بتأجيل عودتها للخدمة.



وكانت "بوينج" وعدد من شركات الطيران العالمية قد توقعت عدم عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق قبل يونيو/حزيران القادم.



وعلى صعيد التعاملات، اننخفض سهم "بوينج" بنسبة 4.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 275.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 282.8 دولار وأقل سعر عند 269.6 دولار.