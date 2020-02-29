الأسهم المحلية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رضخت الأسهم المحلية لضغوط بيع قوية في أسبوع، سيطرت عليه أزمة فيروس «كورونا»، ليصل على أثرها عدد كبير من الأسهم في عدة قطاعات، إلى مستويات متدنية في الأسعار، لم تسجلها منذ سنوات.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 5.4%، متأثراً بشكل رئيسيي من انخفاضات «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار العقارية»، وهي الأسهم ذات الثقل الأكبر في وزن المؤشر.

بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي، تراجعاً قدره 2.62%، تحت وطأة انخفاض هبوط أسهم البنوك، إلى جانب «اتصالات»، و«الدار».

ومن اللافت بجلسات الأسبوع الماضي، ازدياد شهية المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو سهم «الإمارات دبي الوطني» رغم إغلاقه على تراجع في أسبوع، حيث ارتفعت نسبة تملكهم في السهم 0.12% إلى 7.58 مليون سهم.

وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.12 مليار درهم، منها 1.21 مليار درهم في دبي، و913 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 990.95 مليون سهم، توزعت بواقع 728.65 مليون سهم في دبي، و262.3 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 22.27 ألف صفقة.



سوق دبي



سجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضاً أسبوعياً عند مستوى 2590 نقطة، وسط هبوط المؤشرات القطاعية في العقار والبنوك والاستثمار والنقل.وانخفض قطاع البنوك 3.7% بعد هبوط «دبي الإسلامي» 4.76%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.09%.

ونزل قطاع العقار 8.4% بضغط من «إعمار العقارية» الذي هوى بنسبة 10.03% في أسبوع، وكذلك «أرابتك» 10.35%، و«إعمار مولز» 4.73%، و«إعمار للتطوير» 3.93%، و«داماك» 1.35%، و«الاتحاد العقارية» 6.94%، و«ديار» 8.82%.

وهبط قطاع النقل 8.9% نتيجة هبوط «العربية للطيران» 10.83%، و«أرامكس» 7.14%، و«الخليج للملاحة» 3.43%.

ونزل قطاع الاستثمار 3.6% مع تراجع «دبي للاستثمار» 4.51%، و«سوق دبي المالي» 2.22%، وذلك في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 2.61%.



سوق أبوظبي



هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع عند مستوى 4901.42 نقطة، تحت وطأة نزول أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات والصناعة.

وانخفض قطاع البنوك 2.66% إثر انخفاض «أبوظبي الأول» 2.05%، و«أبوظبي التجاري» 5.94%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.85%.

ونزل قطاع العقار 4.85% متأثراً بنزول «الدار» 4.93%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.76%. وهبط قطاع الاتصالات 2.35% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.وتراجع قطاع الطاقة 3.61% بفعل تراجع «طاقة» 9.78%، و«دانة غاز» 3.1%، و«أدنوك للتوزيع» 2.29%.ونزل قطاع الاستثمار 1.95% بعد تراجع «الواحة كابيتال» 7.66%، و«إشراق» 5.2%، وذلك في مقابل ارتفاع «العالمية القابضة» 0.29%.



تمركز السيولة



وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، ظل في الصدارة «أبوظبي الأول»، من خلال استقطابه 263 مليون درهم، مغلقاً عند 14.32 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بقيمة 128.3 مليون درهم، وأقفل عند 15.8 درهم، ثم «الدار» بتداولات بلغت 105.5 مليون درهم، مغلقاً عند 2.12 درهم.

وفي سوق دبي توجهت السيولة في أسبوع، وبشكل رئيسي ل«إعمار العقارية»، حيث اجتذب السهم 282 مليون درهم، مغلقاً عند 3.5 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة بلغت 247.12 مليون درهم، وأقفل عند 12.55 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي استقطب 232.5 مليون درهم، وأغلق عند 5.4 درهم.

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الارتفاعات والانخفاضات



اقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي خلال الأسبوع على خمسة أسهم فقط، في مقدمتها «العين الأهلية للتأمين» الذي صعد 12.12%، ليغلق عند 37 درهماً، تلاه «طيران أبوظبي» بنسبة ارتفاع 1.64% وإغلاق عند 3.1 درهم، ثم «الإمارات للتأمين»، وزاد بنسبة 1.32% مغلقاً عند 7.7 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «ميثاق للتأمين» بنسبة 14.87% مغلقاً عند 0.601 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» 10.03% وأقفل عند 3.5 درهم، ثم «دار التمويل»، وانخفض 9.94% ليغلق عند 1.45 درهم.

وفي سوق دبي، جاء الارتفاع الأكثر ل«الوطنية للتأمينات العامة»، بنسبة 4.55% وأغلق عند 2.3 درهم، تلاه «شعاع كابيتال»، وأغلق عند 0.825 درهم، ثم «المصرف الخليجي التجاري»، بارتفاعه 0.59% عند 0.514 درهم.وعلى العكس، تراجع «مصرف عجمان» 13.53% مغلقاً عند 0.735 درهم، ومن ثم جاء في الترتيب من حيث النزول «العربية للطيران»، وأغلق عند 1.4 درهم، تلاه «سلامة للتأمين»، بهبوطه 10.66% مغلقاً سعره عند 0.528 درهم.



الجنسيات



وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في أسبوع بسوق أبوظبي، جاء التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 171 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.55 مليون درهم محصلة شراء العرب، و164.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 171 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 25.28 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و145.73 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

أما في سوق دبي، فكان التوجه الشرائي للمستثمرين المواطنين والخليجيين، وبصافي استثمار بلغ 70.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 70.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و200 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين.وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 70.9 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 70.1 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و800 ألف درهم محصلة بيع العرب.



الشراء الأجنبي



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في أسبوع على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني»، و«داماك»، و«آن ديجيتال سيرفسس»، و«العالمية القابضة»، و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«إعمار مولز»، و«أبوظبي الأول»، و«العربية للطيران».



المؤسسات



بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 96.89 مليون درهم محصلة بيع، منها 25.19 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و71.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 96.89 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.19 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و71.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.