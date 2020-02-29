وصول «كاديلاك XT5 2020» إلى المنطقة

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أعلنت «كاديلاك» عن وصول السيارة «XT5 2020» إلى أسواق الشرق الأوسط ويحفل طراز العام 2020 من «XT5»، أكثر سيارات «كاديلاك» مبيعاً حول العالم، بالعديد من التحديثات وباتت متاحة للعملاء في أسواق الشرق الأوسط. وتم تجهيز هذه السيارة بمحرك ذي شحن توربيني، وبتقنيات معززة وبلمسات تصميمية محسنة تتكامل مع الطرازات المميزة لتوفر للعملاء خيارات أكبر. وترتقي «كاديلاك XT5 2020» بمعايير الفخامة مع أكثر من 40 تحديثاً جديداً، لتقدم تجربة قيادة تمنح شعوراً مشابهاً لقيادة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستعمالات (SUV) من حيث القوة والأداء الوظيفي.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات «كاديلاك»: نحن سعداء جداً بأن نقدم لعملائنا في المنطقة سيارة «XT5 2020» المحدّثة والتي تضم أحدث التقنيات واللمسات التصميمية بما يتيح للعملاء تجربة قيادة غير مسبوقة. وتنضم «كاديلاك XT5 »إلى أول سيارة كروس أوفر من طراز «XT6» بثلاثة صفوف مقاعد و«XT4» المميزة، وسيارة «إسكاليد» الرائدة، لنوفر بذلك لعملائنا في الشرق الأوسط تشكيلة متميزة من أحدث سيارات الكروس أوفر والدفع الرباعي لعام 2020.