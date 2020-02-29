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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط 7.2% وتسجل خسائر أسبوعية وشهرية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة مسجلة أدنى مستوى في نحو سبع سنوات كما سجلت خسائر أسبوعية وشهرية في ظل عزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة والمعادن النفيسة على حد سواء بفعل القلق من فيروس "كورونا".
وكشف رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن أن البنك المركزي يتابع عن كثب التطورات بشأن كورونا وسوف يتدخل بالقرارات المناسبة لدعم الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.02 نقطة.
وفي ختام الجلسة، هبطت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 7.2% أو ما يعادل 1.278 دولار إلى 16.457 دولار للأوقية، وهو ادنى مستوى منذ التاسع عشر من أبريل/نيسان عام 2013، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 11.6%، فيما سجل خسائر شهرية بنسبة 9%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 17.885 دولار وأقل سعر عند 16.40 دولار.
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