شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 2 مليار ريال لمعاشات وبدل غلاء شهر رجب والان نبدء بالتفاصيل
وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,060,473,550 ريال، حيث جرى إيداع 1,416,957,032 للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,143,636ريال، و 103,008,882 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 347,364,000 ريال بدل غلاء المعيشة.
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