شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى 2020 بفعل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى 2020 ،بفعل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بحلول منتصف هذا العام ، بهدف حماية أكبر اقتصاد فى العالم من مخاطر تفشي انتشار فيروس كورونا ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال كانون الثاني/يناير.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 98.02 نقطة الأدنى منذ 5 شباط/فبراير الجاري، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.42 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.52 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 23 آب/أغسطس الماضي ، بفعل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لمستوي قياسي جديد.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،انخفض مؤشر الدولار الأمريكي حتى الآن بنسبة 1.3% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/يونيو 2019 ، بعدما فقدت العملة الأمريكية جاذبيتها الاستثمارية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع يوم الجمعة، ليواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي لمستوي قياسي جديد عند 1.1990% ، بسبب تصاعد المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لتفشي انتشار فيروس كورونا.

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فمع الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى الشرق الأوسط وأوروبا ، لم يعد المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة محصنة ،وأن الاقتصاد الأكبر فى العالم سيتعرض لضغط سلبي كبير ، لذلك زادت الرهانات على أن الاحتياطي الاتحادي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة لدعم وحماية الاقتصاد الأمريكي.

أصبحت العقود الآجلة لسوق المال فى الولايات المتحدة تسعر على نطاق واسع ، قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات بحلول منتصف هذا العام ،والبداية فى آذار/مارس المقبل والخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.50% ،وكان تسعير هذا الخفض عند 9% فقط قبل أسبوع.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ،الذي يمثل نحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول متانة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الأول من هذا العام.

ويصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر كانون الثاني/يناير المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% الشهر السابق.

يصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.7% فى كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 1.6%بالقراءة السابقة.

ويصدر بحلول الساعة 14:45غرينتش مؤشر شيكاغو الصناعي المتوقع 46.1 نقطة فى شباط/فبراير من 42.9 نقطة فى كانون الثاني/يناير.