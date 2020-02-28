شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ينتقل للمسار الهابط– تحليل - 28-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس موجه سلبية قوية لنلاحظ استقراره من خلالها دون دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 905.00 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط بوصوله نحو 870.50. نتوقع بتشكيل الدعم المكسور لمقاومة قوية أمام التداولات الحالية, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي نظرا لاستقراره ضمن مستوى تشبع البيع, استئناف السعر للهجوم السلبي وليستهدف بذلك مستوى 850.00 وصولا نحو803.00 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 905.00 و 850.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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