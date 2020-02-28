شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد ثاني خسائر شهرية له على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية وشهرية له على التوالي ولنشهد استقراره بالقرب من الأدنى له منذ منتصف آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 0.6551 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6569، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6550، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6585.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 0.2%، بخلاف ذلك فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريس أنه من المحتمل تحول فيروس كورونا إلى وباء وأن بلاده قامت بتجهيز خطة للتعامل مع هذا الوباء المحتمل، مضيفاً أنه لن يتم إطلاق خطو تحفيزية إضافية لدعم الاقتصاد من تداعيات الفيروس.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 68.5$ مليار مقابل 68.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الثاني/يناير عند 0.2%.

كما تتطلع الأسواق من قبل أكبر دولة صناعية في العالم للكشف عن بيانات القاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.1 مقابل 42.9 في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 100.7 مقابل 100.9 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.8 في كانون الثاتي/يناير.