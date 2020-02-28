«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع كوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس الخميس، في مقر الغرفة وفداً تجارياً من كوريا الجنوبية يمثل الشركات الناشئة التابعة لمحافظة جانجنام جو الكورية.

وقال راشد طارش القبيسي خلال الاجتماع الذي عقد مع الوفد الكوري الجنوبي: «نأمل أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الصديقين، حيث تُعد جمهورية كوريا الجنوبية واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدولة الإمارات بصفة عامة، وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، واتضح ذلك جلياً أنه عندما أنشأت غرفة أبوظبي مكاتب تمثيلية لها في الخارج، كانت جمهورية كوريا من أوائل الدول التي تم إنشاء مكتب تمثيلي دولي للغرفة فيها، وتكتسب زيارة هذا الوفد أهمية خاصة لأنه يضم عدداً كبيراً من الشركات الصناعية، وممثلين عن مختلف القطاعات الحيوية الكورية».

وأكد القبيسي على أهمية التقاء رجال الأعمال والمستثمرين والراغبين في التعاون المشترك، وكذلك أهمية قيام الشركات والمؤسسات الصناعية الكورية بتأسيس وحدات إنتاجية وتجميعية لها في إمارة أبوظبي، موضحاً أن إمارة أبوظبي تتمتع بكل العوامل الجاذبة للاستثمار وإقامة الشراكات، سواء من حيث البنية التحتية، أو التسهيلات والخدمات، وكذلك القوانين التي توفر كل عوامل النجاح للمشروعات والشراكات، والاستفادة مما توفره المناطق الاقتصادية.

وقال: «تعتبر دولة الإمارات من أكبر الأسواق بالنسبة للصناعات الكورية، خصوصاً في ما يتعلق بمجال صناعة الإلكترونيات والسيارات، لذا فمن المهم قيام الشركات الصناعية الكورية بإقامة وحدات إنتاجية وتجميعية لها في إمارة أبوظبي، حيث سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، بل وسيزيد ذلك من القدرة التنافسية لمنتجاتها نظراً لتكاليف الإنتاج والنقل الأكثر انخفاضاً، وبسبب الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي يمكن للوحدات الصناعية الكورية الوصول إلى الأسواق الأوروبية انطلاقاً من هنا بسهولة ويسر».

وذكر القبيسي أن الهيئات المعنية في إمارة أبوظبي حرصت على توفير كل السبل والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في عدد من القطاعات والمجالات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي، ومن أهم هذه القطاعات التعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والبتروكيماوية والمعدات الطبية والطيران والرعاية الصحية والزراعة، وتوفر هذه الرؤية فرصاً استثمارية كبيرة للشركات الكورية لتعزيز استثماراتها ومساهمتها في دعم هذه الرؤية وعملية التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وقال لي دون كي رئيس الوفد التجاري الكوري: «نعبر عن شكرنا وتقديرنا للحفاوة البالغة التي لمسناها من غرفة أبوظبي، وإن هذا الاجتماع يشكل مناسبة مهمة لبحث سبل التعاون مع الشركات الإماراتية، حيث لدينا تطلعات ومبادرات لإقامة علاقات اقتصادية متميزة وأكثر متانة مع «غرفة أبوظبي»، والشركات العاملة في إمارة أبوظبي».