شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: الاقتصاد العالمى سينكمش لو لم يتم احتواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن حالة التعطيل التي تسبب فيها فيروس كورونا ستسبب انكماش للاقتصاد العالمي إذا لم يتم احتواء الفيروس.

وفى مقابلة مع قناة cbnc، قال ساويرس إنه لو لم يتم احتواء الفيروس خلال الأشهر القليلة الماضية، سنرى انكماشًا كبيرًا فى الاقتصاد لأن بلد الصين وشعبها لن يكونوا قادرين على الذهاب والسفر وممارسة التجارة وإبرام الاتفاقيات.

وأضاف ساويرس: تخيل أن شركة مثل هواوى، لا تستطع أن تذهب وتخدم عملاءها، فسيكون لهذا الأمر تأثير كبير.

وأشار ساويرس إلى أن الكثير من الناس سيعبرون الحدود بين إيطاليا وسويسرا للعمل، وقال إن الوضع سيكون مقلقًا لو أن إيطاليا اضطرت لإغلاق كل حدودها.

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وحذر ساويرس أيضًا من أن أفريقيا لن تستطيع احتواء الموقف لو وصل الفيروس إلى القارة، ولو وصل الفيروس لأي سبب لأفريقيا، فإن القارة لن تكون مستعدة تمامًا لذلك، فليس لديهم حتى مستشفيات لمعالجة الإنفلونزا العادية.

وأعرب ساويرس عن شعوره أنه لو لم يتم التوصل إلى لقاح سريعًا جدًا، فإن اقتصاد العالم ككل سينكمش.

وعلق ساويرس في المقابلة على وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقال إن إرثه هو الاستقرار الذي كان لدينا، وانفتاح الاقتصاد من اقتصاد السوق المغلق إلى اقتصاد مفتوح.

كانت وكالة بلومبرج قد قالت الأسبوع الماضي إن نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال فى مصر، طالما أراد دورًا في صناعة تعدين الذهب في البلاد، والآن ومع إجراء تعديل في القواعد التنظيمية، ومزاد محتمل لتراخيص جديدة، فإن ساويرس قد يحصل على فرصة رائعة.

وقال ساويرس رئيس مجلس إدارة "لامارشا القابضة" للتعدين عن الذهب، التى تستحوذ على أكبر حصة فى شركة انديفور فى مقابلة عبر الهاتف مع بلومبرج، إن الحكومة المصرية بدأت محادثات مع شركته ومع شركات أخرى للترويج للمزاد الجديد وأضاف أنهم على استعداد للمشاركة فى أى مجال واعد، لكن لم يحدد أى من الشركات التى يشارك فيها ستقدم عطاءات.