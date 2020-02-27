شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً ليخترق مستوى 1.0957 ويلامس الهدف الإيجابي المقترح عند 1.1008، في إشارة لمواصلة الارتفاع المحتمل على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 1.1063 كهدف إيجابي تالي، بينما يمثل كسر 1.0954 عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة للانخفاض من جديد.

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