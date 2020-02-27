شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سيسكو"ترتفع 9% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 50.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 46.7 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 93.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 88.1 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى استمرار التحسن في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة وتغير ايجابي في تعرفة التفتيش الجمركي.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 19.7% إلى 675.9 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 564.7 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 6.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 11.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى تكوين مخصص بقيمة 16.6 مليون ريال مقابل الذمم التجارية المدينة ويشمل ذلك مبلغ 13.5 مليون ريال مقابل عميل واحد في قطاع الخدمات اللوجستية، ومبلغ اضافي قدره 3.1 مليون ريال في قطاع الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 45 مليون مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 23.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 90%.