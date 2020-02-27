شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع لمستوى المقاومة 21 ريال، حيث تراجع امس الأربعاء لينهي الجلسة عند مستوى 18٫73 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 17٫70 ريال كمستوى أول ثم 16٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18٫90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط