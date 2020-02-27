شكرا لقرائتكم خبر عن كاديلاك XT5 2020 تصل إلى معارض الجميح للسيارات والان نبدء بالتفاصيل
وبهذه المناسبة أكد الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، على المكانة المميزة التي تحظى بها سيارة كاديلاك XT5 في السوق السعودي منذ وصولها إلى المملكة في عام 2017م، حيث استطاعت أن تثبت وجودها كواحدة من أفضل السيارات أداء في فئتها، وأضاف قائلا: «لقد سعدنا بوصول XT5 الجديدة، التي تعتبر مقياسا مناسبا لأولئك الذين يبحثون عن سيارة دفع رباعي فاخرة، وخصوصا بعد أن حصل موديلها الجديد على بعض الإضافات التكنولوجية واللمسات الجمالية».
وفي ختام حديثه شدد على أن شركة الجميح للسيارات سوف تواصل التزامها بخلق تجربة تملك مريحة لعملائها. حيث تقدم الجميح للسيارات عروضا على سيارة XT5 تشمل ضمانا ممتدا لـ5 سنوات مفتوح الكيلو مترات، مع برنامج الصيانة المجانية من كاديلاك.
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