1.4 مليون.. متوسط سعر الوحدة العقارية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجل متوسط معدل سعر مبيع الوحدات العقارية في السوق المحلي في دبي خلال 2019 نحو 1.4 مليون درهم، حيث بلغ متوسط عدد المبايعات اليومية 110 مبايعات خلال العام الماضي، حسب البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك. وسجل السوق العقاري في دبي في 2019 مبيعات بقيمة 81 مليار درهم نتجت عن 40265 تصرفاً، استحوذت الوحدات على النسبة الأكبر منها بقيمة 42 مليار درهم تحققت من خلال 30322 تصرفاً.

شهد سوق البيع على الخارطة في دبي التركيز الأكبر من المستثمرين والمشترين النهائيين نظراً لأن جميع مشاريع العيش المشترك ما تزال قيد الإنشاء. كما ازدادت مؤخراً شعبية أماكن العيش والعمل المشترك لما لها من تأثير يعزز الانتماء للمجتمع والتواصل مع الآخرين. كما أنها تعتبر مساحات فريدة تشجع السكان على العيش والعمل واللعب والتواصل الاجتماعي ضمن البيئة ذاتها.

ورغم أن كافة هذه المشاريع ما تزال قيد الإنشاء في دبي، إلا أنه من المتوقع أن تكون قيمة إيجاراتها أقل من باقي الشقق العادية. وهذا هو الاتجاه السائد في المدن الكبرى، حيث توفر مشاريع العيش المشترك قيمة مجزية للسكان مقارنة بالشقق الأخرى، حسب تقرير ل«بروبرتي فايندر».

أسعار البيع

من ناحية سعر المبيع، تعتبر أسعار شقق «أونا» التابعة لشركة «نشاما» العقارية الأكثر تنافسية بين مشاريع المجمعات المشتركة، حيث تبلغ قيمة شراء وحدة الاستديو حوالي 450 ألف درهم، بالمقابل، تبلغ قيمة وحدة الاستديو في مشروع «كولكتيف» حوالي 680 ألف درهم.

أما بالنسبة للشقق مع غرفة نوم واحدة، فتعتبر أسعار «أونا» الأكثر تنافسية أيضاً، إذ تبلغ قيمتها 558 ألف درهم، يليها مشروع «سوسيو» بقيمة 673 ألف درهم و«كولكتيف» بقيمة تقارب 700 ألف درهم.

في حين سجلت شقق مشروع «كانفاس» التابع لشركة «كوا» للتطوير العقاري أعلى سعر للمبيع بقيمة 982 ألف درهم.

وتبلغ أسعار الشقق بغرفتي نوم في جميع مشاريع العيش المشترك حوالي مليون درهم، باستثناء «كانفاس» الذي سجل أعلى سعر بقيمة 2.75 مليون درهم.

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حجم المعاملات

في عام 2019، سجل «كولكتيف 2.0» 123 صفقة على المخطط، وباعت «إعمار» 221 منزلًا على المخطط في «كولكتيف» مقابل 193 منزلًا في «سوسيو»، في حين باعت «نشاما» 9 منازل مماثلة في مجمع «أونا»، ليتصدر بذلك مشروعا «كولكتيف» و«سوسيو» قائمة مبيعات الربع الأول من عام 2019 من حيث حجم مبيعات العقارات على المخطط.

التصرفات السنوية

وكانت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي المحلي قد سجلت نحو 228.5 مليار درهم خلال العام 2019، استحوذت المبيعات على ما نسبته 35.5% بقيمة بلغت 81 مليار درهم، جاءت من خلال 40265 تصرفاً بنمو 8% مقارنة بنفس الفترة من 2018 التي حققت 75 ملياراً، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وجاءت الوحدات العقارية في المركز الأول من خلال 30322 تصرفاً بقيمة تجاوزت حاجز ال42 مليار درهم، ثم الأراضي ب4306 تصرفات بقيمة 29 ملياراً، أما المباني فحلت ثالثاً من خلال 5637 تصرفاً بقيمة لامست ال10 مليارات درهم.

وحققت الرهون 55.7% من إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال 2019 بأكثر من 127 ملياراً من خلال 12547 تصرفاً، جاءت الأراضي أولا ب127 مليار درهم حيث سجلت 4552 تصرفاً، ثم الوحدات ثانيا ب17.334 مليار درهم من خلال 6705 تصرفات، أما المباني فسجلت 2.975 مليار من خلال 1290 تصرفاً. أما التصرفات الأخرى فسجلت 3.790 مليار درهم تحققت من خلال 4130 تصرفاً.