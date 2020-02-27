«الدار» توفر عرضاً عقارياً حصرياً في 4 مشـاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، عن تعاونها مع «شركة أبوظبي للتمويل»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، بهدف توفير حلول تمويل عقاري جذابة لفترة محدودة بمعدلات ربح حصرية تبدأ من 2.99% دون أي رسوم إدارية. ويمتد هذا العرض الحصري حتى 31 مارس 2020

وتهدف الدار من خلال هذا العرض الحصري الأكثر تنافسية في السوق، والذي تقدمه بالتعاون مع اثنين من أبرز مزودي حلول التمويل العقاري في الدولة، إلى تسهيل عملية امتلاك منزل في العاصمة. ويسري العرض على العملاء الحاليين والجدد ممن يتطلعون إلى تمويل امتلاك منازل جاهزة، أو من قاموا بالشراء ويحتاجون إلى تمويل الدفعات الأخيرة المتبقية من قيمتها، في أي من مشاريع الدار الجاهزة للسكن «جواهر» و«الممشى» في جزيرة السعديات، أو المشاريع التي شارفت على الاكتمال «ياس إيكرز» و«ذا بردجز» في جزيرتي ياس والريم.

وقال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية: «نولي في شركة الدار العقارية اهتماماً كبيراً بعملائنا ويبقى رضاهم أبرز أولوياتنا. ومع اقتراب موعد تسليم العديد من مشاريعنا التطويرية، فقد ارتأينا توفير عرض من شأنه إثراء وتسهيل تجربة امتلاك منزل في أبوظبي بالتعاون مع بعض أبرز مزودي حلول التمويل العقاري في الإمارة. ونحن على ثقة بأن هذا المنتج سيلقى ترحيباً كبيراً بين عملائنا الحاليين والجدد لما يوفره من معدلات ربح تنافسية للغاية مع إعفاء من الرسوم الإدارية وسرعة في الإنجاز، الأمر الذي سيسهل عليهم امتلاك منازل في مشاريعنا المميزة «ممشى السعديات» و«جواهر» و«ذا بردجز» و«ياس إيكرز»».

وقال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي للتمويل»: «يسرنا التعاون مجدداً مع شركة الدار العقارية لتصميم منتجات تمويل عقاري حصرية، تلبي تطلعات العملاء الذين يبحثون عن حلول متميزة كهذه. ونسعى دائماً في شركة أبوظبي للتمويل إلى البقاء على التواصل مع عملائنا لضمان التعرف إلى احتياجاتهم ومواكبتها، فضلاً عن تلبية متطلبات السوق عموماً. وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع الدار منتجات تمويل فريدة من نوعها وبمعدلات ربح هي الأكثر تنافسية ضمن فئتها. ونحن على ثقة بأن خبرتنا التخصصية في مجال التمويل العقاري وخدمة العملاء المتميزة التي نقدمها، ستجعل من هذا العرض المشترك فرصة قيمة لكل من يتطلع إلى امتلاك عقار سكني في أبوظبي».