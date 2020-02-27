شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يتجه إلى الانخفاض بعد بيان الشركة حول الإيرادات الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم "مايكروسوفت" جلسة الأربعاء على ارتفاع، لكنه اتجه إلى التراجع خلال تعاملات ما بعد ختام التعاملات متأثراً ببيان الشركة السلبي حول الإيرادات.



وأكدت "مايكروسوفت" في بيان أنها لا تتوقع بلوغ الأهداف المخططة بشأن الأرباح والإيرادات الفصلية خلال الربع السنوي الأول من عام 2020.



وذكرت الشركة الأمريكية أن هذا الأمر يأتي في ظل استمرار انتشار فيروس "كورونا" على مستوى العالم الأمر الذي يعطل سلاسل التوريد والإنتاج في الصين وغيرها من الدول.

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وذكرت "مايكروسوفت" أنها لن تبلغ هدفها بشأن إيرادات الحوسبة الشخصية والذي توقعته بين 10.75 مليار دولار و11.15 مليار دولار خلال الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



ولا تزال الأوضاع سلبية بشأن فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في دول آسيا وأوربا أيضاً كما سجلت فرنسا حالة وفاة جديدة فضلا عن ظهور أول إصابة باليونان والنمسا وسويسرا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.2% وأغلق الجلسة عند 170.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 173.2 دولار وأقل سعر عند 168.2 دولار.