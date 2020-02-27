شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض أدنى 1.30 دولار مع تزايد القلق من انتشار "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني امام الدولار خلال تعاملات اليوم مع تحول الأنظار نحو مستجدات فيروس "كورونا" وتقييم تأثيره على الاقتصاد العالمي.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي اليوم بأكثر من 400 حالة مع تجاوز عدد الوفيات مستوى 2700 شخص.

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وظهرت حالات إصابة لأول مرة في النمسا وسويسرا واليونان، كما سجلت البحرين والكويت وإيران المزيد من حالات الإصابة، فيما أعلنت فرنسا وفاة ثاني حالة لديها بكورونا، وارتفعت الوفيات في إيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان.



ومن المنتظر في الأسبوع المقبل انطلاق جولة من المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لصياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين عقب تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي ودخول مرحلة انتقالية ستستمر حتى نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2911، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3009 وأقل سعر عند 1.29.