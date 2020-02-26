الاقتصاد

الدولار الكندي ينخفض متأثراً بقلق الأسواق من فيروس كورونا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل استمرار القلق بالأسواق العالمية إزاء فيروس "كورونا" ووتيرة تفشيه في عدد من الدول.


وحذرت العديد من البنوك المركزية العالمية على رأسها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من تأثير كورونا على أداء الاقتصادات والشركات خاصة في الربع السنوي الأول من العام الجاري.


ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم عقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤتمراً صحفياً للحديث عن فيروس كورونا وتأثيره، وذلك على خلفية الخسائر الحادة التي سجلتها "وول ستريت" في الأيام القليلة الماضية.

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وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بالفيروس القاتل تجاوز في الصين مستوى 78 ألف حالة بينما توفي في البلاد ما يقرب من 2700 شخص.


وظهرت المزيد من حالات الإصابة بكورونا في كل من النمسا وسويسرا وكوريا الجنوبية واليابان والكويت والبحرين كما سجلت باريس و"سول" وروما" حالات وفاة.


وعلى صعيد التعاملاتن انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17"02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7507، وسجل أعلى سعر عند 0.7539 وأقل سعر عند 0.7501.

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