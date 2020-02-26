شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "تبوك الزراعية" تُوصي بزيادة رأس المال بـ 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الهدف من زيادة رأس المال هو تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

كما تهدف الشركة لإعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لدعم عمليات التوسع والتوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للشركة وتوفير رأس مال عامل يمكنها من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وقالت الشركة، إن الاحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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وبحسب البيان، سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة ستبحث، في مارس المُقبل، مُقترح تخفيض رأس المال بنسبة 46.3%، ليصبح رأس المال نحو 241.77 مليون ريال، بدلاً من 450 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن ذلك التخفيض يستهدف إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208.2 مليون ريال، عبر إلغاء 20.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 0.46 سهم لكل 1 سهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 56.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 146.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.