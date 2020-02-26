شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساب" ترتفع 4.2% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 4.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأتعاب والعمولات وأرباح تحويل عملات أجنبية ومكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر، بالإضافة إلى زيادة الحصة في أرباح شركات زميلة ومشروع مشترك.

كذلك انخفض مخصص الزكاة وضريبة الدخل مقارنة بالعام السابق 2018، حيث إن العام السابق تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى عام 2017.

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وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 7.4 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 1.061 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 1.062 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وعزى البنك الثبات النسبي لصافي الربح إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة لعملية الاندماج مع البنك الأول، وقابل هذا الارتفاع جزئياً ارتفاع إجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 40.9%.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح البنك إلى 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 3.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.