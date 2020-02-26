شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وهبوط المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام 452 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط إلى 443.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها مليونا برميل.

وقالت إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 906 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الخام بمصافي التكرير تراجع بمقدار 202 ألف برميل يوميا. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.