شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تنخفض في ظل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل استمرار وتصاعد القلق في الأسواق العالمية بشأن انتشار فيروس "كورونا وتأثيره على الطلب.



وزاد عدد الإصابات والوفيات في عدد من الدول حول العالم على رأسها الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان.



وظهرت حالات إصابة جديدة في كل من النمسا وسويسرا والكويت والبحرين وسط مخاوف من تحوله إلى وباء عالمي.

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ونصحت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام كلمة "وباء" إلا بعد تفاقم الأمور لعدم إثارة الهلع وسط الشعوب.



ورغم إعادة افتتاح عدد من مصانع السيارات في الصين ما يعني عودة الطلب على البلاديوم المستخدم في مكونات تقلل انبعاثات العودام من المركبات، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة نتيجة عدم احتواء الفيروس التاجي بعد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2645.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي اعلى سعر اليوم عند 2683.8 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2616 دولارا.