شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً صاعداً طفيفاً ليختبر المتوسط المتحرك 50، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 18.38، فإن الضغط السلبي سيبقى مرجحاً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 17.60 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق 18.38 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط