شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها مند 23 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والتي قد تجعله وباء عالمي.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.07% لتتداول حالياً عند 965.76$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 966.48$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 99.24 مقارنة بالافتتاحية عند 99.33.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل أيضا تسارع النمو إلى 2.8% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

Advertisements

ويأتي ذلك قبل نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10 مقابل 20 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 132.6 مقابل 131.6 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس أفاد الخميس الماضي بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لقيام إيطاليا بإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بالإضافة لإغلاق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران وفي كوريا الجنوبية أغلقت شركة سامسونج إلكترونكس مصنع لها هناك بسبب انتشار الفيروس.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل إعلان الصين عن نحو 508 حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وأن هناك نحو 71 حالة وفاة إضافية اعتباراً من 24 من شباط/فبراير، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس القاتل في الصين نحو 77,658 حالة مؤكدة والوفيات نحو 2,663 حالة، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في إيطاليا التي أعلنت بدورها عن 130 حالة جديدة على الأقل.