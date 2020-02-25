شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بقرابة الثلاثة بالمائة مع عودة نبض التداول اليوم الثلاثاء عقب تغيبها بالأمس بسبب عطلة الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور في اليابان بالتزامن مع نزيف مؤشرات الأسهم العالمية في ظلال القلق من انتشار فيروس كورونا عالمياً، كما انخفضت كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بينما ارتفع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ضمن عمليات تصحيحية محدودة.

هذا وقد تابعنا منذ قليل إعلان الصين عن نحو 508 حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وأن هناك نحو 71 حالة وفاة إضافية اعتباراً من 24 من شباط/فبراير الجاري، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس القاتل في الصين نحو 77,658 حالة مؤكدة والوفيات نحو 2,663 حالة، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في إيطاليا التي أعلنت بدورها عن 130 حالة على الأقل.

ويذكر أن مؤشرات الأسهم العالمية شهدت في مطلع الأسبوع خسائر موسعة مع تنامي المخاوف من انشار فيروس كورونا عالمياً وبالأخص عقب قيام كوريا الجنوبية برفع حالة التأهب لمواجهة الفيروس القاتل إلى "أعلى مستوى" بعد الارتفاع الأخير في عدد الحالات داخل البلاد وارتفاع الحالة المصابة في إيطاليا وإيران التي بها معظم الحالة المصابة بالفيروس في الشرق الأوسط ذلك بالإضافة لإعلان ثلاثة دول خليجية عن تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس.

الجدير بالذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أفاد الخميس بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لقيام إيطاليا بإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بالإضافة لإغلاق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران وفي كوريا الجنوبية أغلقت شركة سامسونج إلكترونكس مصنع لها هناك بسبب انتشار الفيروس.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 2.68% ليخسر 44.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,629.15، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.92% ليخسر هو الأخر 681.83 نقطة ويصل إلى المستوى 22,704.91.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.58% ليخسر 23.79 نقطة ويصل إلى المستوى 4,109.05، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.87% ليخسر هو الأخر 26.41 نقطة ويصل إلى المستوى 3,004.82.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليربح 48.52 نقطة ويصل إلى المستوى 26,869.40، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.69% ليربح هو الأخر 14.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,093.29.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.00% ليخسر 119.06 نقطة ويصل إلى المستوى 11,738.06، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.38% ليخسر هو الأخر 96.38 نقطة ويصل إلى المستوى 6,881.90.