شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النقد تعلن الترخيص لشركتي "هللة" و"بيان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لشركتي محافظ إلكترونية وهما شركة مدفوعات بيان وشركة هللة ، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

ووفقا لبيان المؤسسة على موقعها الإلكتروني، فإن هذا القرار يأتي استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات.

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وأكدت مؤسسة النقد؛ سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

وقالت المؤسسة إن ذلك يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، تماشيًا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الإستر اتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.