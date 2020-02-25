شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يبرم اتفاقية مع هيئة السوق المالية للربط الإلكتروني ببرنامج "تنفيذ" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع هيئة السوق المالية اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

Advertisements

وأشارت إلى أن الرؤية تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.