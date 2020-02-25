شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الكثير من الخسائر في آخر جلساته، وسط ارتفاع محدود في أحجام التداول، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل انخفاضاً بلغت نسبته -2.95% بما يعادل -235.85 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، ليكسر بهذا الانخفاض مستوى الدعم 7,800.00.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7,800.00، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,589.50 ومستوى المقاومة 7,900.40.