شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الكثير من الخسائر في آخر جلساته، وسط ارتفاع محدود في أحجام التداول، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل انخفاضاً بلغت نسبته -2.95% بما يعادل -235.85 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، ليكسر بهذا الانخفاض مستوى الدعم 7,800.00.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7,800.00، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,589.50 ومستوى المقاومة 7,900.40.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
8
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
186
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
1
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
195
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 25-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.