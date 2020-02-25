البلاد يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 25-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم البلاد (1140) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -4.40% بما يعادل -1.15 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 24.00، طيلة ثبات المقاومة 26.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.000.
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