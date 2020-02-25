شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يصل لأدنى مستوياته خلال شهرين ونصف – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إس تي سي (7010) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.33% بما يعادل -2.90 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 89.30، ليستهدف مستوى الدعم 80.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 89.30.
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