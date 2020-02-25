شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بترورابغ (2380) الانخفاض في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -5.31% بما يعادل -0.88 نقطة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة تصريف تشبعه البيعي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 15.10 استعداداً لكسره، وذلك طيلة ثبات المقاومة 17.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.10 ومستوى المقاومة 16.72.