شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 42 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 42٫50 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 40 ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.6 بينما مستوى المقاومة هو 42.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط