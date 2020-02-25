شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 475 فلس امس الاثنين، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 460 فلس كمستوى أول ثم 400 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 510 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 464 بينما مستوى المقاومة هو 480 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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