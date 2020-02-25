شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم للضغوط البيعية القوية خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 8٫798 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم مرة أخرى، مما نتوقع معه ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 8٫50 ريال كمستوى أول ثم 8 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.67 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.88 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط