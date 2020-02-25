شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتقترب من 19 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين مستفيدة من إقبال المستثمرين على نحو واسع النطاق على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في نفس الوقت الذي تشهد فيه أسواق المخاطرة كالسلع مبيعات حادة.



وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورون، كما ظهر المرض بشكل ملحوظ في كل من إيطاليا واليابان وفرنسا وإيران.



وأعلنت الحكومة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا إلى أكثر من خمسين حالة لتصبح ثاني اكبر دولة تشهد عدد وفيات بعد الصين.

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وفي سياق متصل، أكدت مصادر على أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تستعد لطلب تمويل طاريء من الكونجرس لمواجهة "كورونا".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.9% أو ما يعادل 34.6 سنت وأغلقت عند 18.876 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.92 دولار وأقل سعر عند 18.51 دولار.