شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يختبر المقاومة مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار لاختبار المقاومة المحورية 1.0860 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى مطلوب لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 1.1050 مبدئياً.

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