شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى إغلاق في نحو 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مستفيدا من الطلب القوي من المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل تفاقم أزمة فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس "كورونا"، كما سجلت كوريا الجنوبية وإيطاليا حالات وفاة وعشرات المصابين، بينما توفي في إيران اكثر من خمسين شخصاً.

Advertisements



وتحدثت مصادر عن استعداد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لطلب تمويل طاريء من الكونجرس من أجل مواجهة تأثير فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.7% إلى 1676.6 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير/شباط عام 2013، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1691.7 دولار وأقل سعر عند 1652.8 دولار.